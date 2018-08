В честь президента споют Брюс Спрингстин, Боно и Шакира

На концерте, посвященном вступлению Барака Обамы в должность президента США, выступят лидер рок-группы U2 Боно, американский музыкант Брюс Спрингстин, will.i.am из Black Eyed Peas, певицы Шэрил Кроу, Бейонсе, Шакира, Мэри Джей Блайдж и другие исполнители. Об этом сообщает Billboard. Концерт, который получил название "We Are One: The Obama Inaugural Celebration at the Lincoln Memorial", состоится 18 января в Вашингтоне у Мемориала Линкольна. Выступление музыкантов в центре города станет первым в серии подобных мероприятий, приуроченных к инаугурации избранного президента Америки. Праздничные мероприятия будут проходить в течение четырех дней. Что касается музыкальных концертов, то шоу "Hey, America Feels Kinda Cool Again", хедлайнерами которого станут нью-йоркский рэп-коллектив Beastie Boys и певица Шэрил Кроу, состоится 19 января. Выступление латиноамериканских артистов на концерте, получившим название Latino Inaugural Gala, пройдет 18 января. Рэпер Jay-Z выступит в вашингтонском Warner Theatre 19 января. В день инаугурации Обамы, 20 января, состоится шоу в Центре искусств Хармана в Вашингтоне. Хедлайнером концерта, где выступят Стинг, Сил, Сэм Мур и другие, станет британский рок-музыкант Элвис Костелло.