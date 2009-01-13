Гитлер вернулся

В Берлине начались продажи германских газет 1930-х годов, в том числе нацистских. На газеты с заголовками «Гитлер стал рейхсканцлером!» отмечен оживленный спрос. Акция была организована британским издателем Питером МакДжи и группой германских историков из Берлинского центра по исследованию антисемитизма. Редактор проекта Сандра Павероншитц пояснила, что теперь немцы могут «познакомиться с новостями времен их отцов и дедов». Акция, по мнению организаторов, носит чисто просветительский характер. Сейчас в Берлине продаются три переизданные германские газеты от 30 января 1933 года, посвященные приходу Гитлера к власти: геббельсовская газета «Атака» (Der Angriff), консервативная «Немецкая всеобщая газета» (Deutsche Allgemeine Zeitung) и коммунистическая «Боец» (Der Kampfer). Газеты напечатаны со специальными приложениями, в которых содержатся разъяснения и комментарии историков. Стоимость номера - 3,9 евро. В рамках организованной кампании планируется переиздать около 150 германских газет, выходивших до 1945 года. Британское издательство Albertas (принадлежит МакДжи) получило у властей Германии специальное разрешение на осуществление проекта, поскольку в стране полностью запрещена демонстрация нацисткой символики, например, свастики. Многие наблюдатели в Германии полагают, что сейчас, когда во многих странах проходят антиизраильские выступления из-за военной операции в секторе Газа, публикация антисемитских статей Геббельса является абсолютно неуместной.