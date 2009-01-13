Хакеры занялись Пэрис Хилтон

Хакеры взломали официальный сайт Пэрис Хилтон, пишет PC World. После взлома ресурс стал показывать всплывающее окно, предлагающее скачать специальную программу, улучшающую просмотр сайтов. На деле эта программа была трояном Trojan-Spy.Zbot.YETH. Угрозу обнаружила компания Scansafe, занимающаяся IT-безопасностью. Ее эксперты утверждают, что parishilton.com был не единственной, но, вероятно, самой крупной целью данной атаки. Сайт, по их данным, был взломан в пятницу 9 января. Из описания Trojan-Spy.Zbot.YETH следует, что данная программа ворует банковскую информацию и, кроме того, загружает на компьютер пользователя другое вредоносное ПО. Данную троянскую программу считают вредоносной, согласно анализу, проведенному редакцией PCWorld, на ресурсе Virus Total, лишь около трети антивирусов. Корреспонденту Lenta.ru не удалось провести анализ, так как к моменту написания новости сайт parishilton.com при заходе на него не открывал всплывающих окон.