Тимошенко займется Фирташем

Первый вице-премьер Александр Турчинов поручил Антимонопольному комитету, Фонду государственного имущества, Государственному комитету по ценным бумагам и фондовому рынку проверить информацию относительно принадлежности компании «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов украинских облгазов. «Принять необходимые меры относительно изложенных заявлений Дмитрия Фирташа фактов принадлежности «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов, которые контролирует 75% рынка газа», - говорится в поручении, сообщает «Интерфакс-Украина». Согласно документу, упомянутые органы власти должны до 1 февраля отчитаться правительству по результатам проверки.