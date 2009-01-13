Принц Гарри извинился за расизм

нук королевы Великобритании принц Гарри принес официальные извинения в связи с расистскими выражениями, которые он употребил в шутливом видео, снятом в 2006 году. Лондонская газета News of the World разместила на своем вебсайте видеозапись, на которой принц, в то время еще кадет военной академии Сандхерст, называет своего сослуживца южноазиатского происхождения словом Paki. Это слово часто передает пренебрежительное отношение к пакистанцам, хотя в данном случае, как заявила канцелярия принца, это было беззлобное прозвище, употребленное без намерения кого-то обидеть. Съемка видео произошла через год после того, как принц Гарри спровоцировал скандал, надев повязку со свастикой на костюмированную вечеринку. Как указывает корреспондент Би-би-си при дворе Питер Хант, представители королевской семьи изо всех сил старались поместить его неосторожные слова в соответствующий контекст и давали понять, что газета преувеличила их значение . Как заявили представители принца, он не хотел оскорбить своего сослуживца, назвав его «наш маленький друг-паки». «Принц Гарри в полной мере понимает, насколько оскорбительным может быть это слово, и очень сожалеет, если кого-то его слова могут обидеть», - говорится в заявлении. «Тем не менее, в том конкретном случае, три года назад, принц Гарри употребил это слово без всякой злобы и как прозвище очень популярного члена его взвода. - отмечается в коммюнике. - О том, что принц Гарри стремился каким бы то ни было образом оскорбить своего друга, речи не идет»