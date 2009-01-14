Президент пожевал лист коки

Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун сыграл в футбол с президентом Боливии Эво Моралесом попробовал лист коки. Режиссер приехал в боливийскую столицу, чтобы взять интервью у Моралеса для своего нового документального фильма о президенте Венесуэлы Уго Чавесе. Моралес предложил Стоуну попробовать на вкус лист коки и передал ему несколько листочков. Политическую деятельность Моралес начал как лидер профсоюза «кокалерос» - мелких производителей коки, которую в Боливии просто жуют, а в США используют в производстве кока-колы. Президент Боливии - индеец аймара, чьи предки некогда жили в империи древних инков, является убежденным сторонником возрождения «традиционной культуры коки». Жевание листа коки в условиях высокогорья дает такой же бодрящий эффект, как чашка кофе средней крепости на равнине. Ранее Стоун побывал в Венесуэле и в интервью с Чавесом задал ему более 100 вопросов. Знаменитый режиссер планирует выпустить в прокат картину о венесуэльском лидере уже в середине 2009 года. «Фильм не только о Чавесе, но и о южноамериканской революции», - охарактеризовал свой проект автор ленты. В рамках работы над документальным фильмом, посвященном президенту Венесуэлы, Стоун планирует также взять интервью у лидеров Аргентины Кристины Киршнер и Парагвая Фернандо Луго. Знаменитый американец не первый раз снимает картины, главными героями которых становятся мировые лидеры. Он автор фильмов о Фиделе Кастро, Ясире Арафате и Джордже Буше-младшем.