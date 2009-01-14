Будущий министр финансов США не платит налоги

Барак Обама и Тимоти ГейтнерКандидат на пост министра финансов США Тимоти Гайтнер уличен в неуплате налогов. Об этом сообщает Associated Press. Как стало известно во вторник, Гайтнер в период с 2001 по 2004 годы недоплатил налоги на общую сумму в 34 тысячи долларов. Образовавшуюся задолженность он погасил еще до того, как был назван кандидатом на пост главы Минфина в администрации избранного президента Барака Обамы. Информация о неуплаченных налогах содержится в документах, предоставленных комитету Сената США по финансам, члены которого должны утвердить кандидатуру Гайтнера. Пресс-секретарь Обамы Роберт Гиббс уже заявил, что Гайтнер "просто допустил ошибку" и выразил надежду, что сведения о неуплаченных налогах не повлияют на утверждение его кандидатуры. Гайтнер "является правильной фигурой для того, чтобы помочь привести нашу экономику к оздоровлению в эти трудные времена", говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении Гиббса. В нем подчеркнуто, что Гайтнер "посвятил свою карьеру служению нашей страны и служил ей с честью, умом и отличием". "Эта служба не должна быть запятнана непреднамеренными ошибками, которые, услышав о них, он быстро исправил. Он сделал распространенную ошибку в своих налогах и не знал, что разрешение на работу у временно работавшей у него домработницы истекло в течение последних трех месяцев, когда она у него работала", - подчеркивается в заявлении будущего пресс-секретаря Белого дома, в котором выражается надежда на то, что сенат США утвердит кандидатуру Гайтнера, несмотря на допущенные им ошибки. Ранее стало известно, что в документах, предоставленных в сенатский комитет, содержится информация и о еще одном проступке Гайтнера. В 2005 году он в течение трех месяцев продолжал платить зарплату домработнице-иммигрантке, у которой закончилось разрешение на работу в США. По слова главы комитета по финансам, сенатора-демократа Макса Баукуса, открывшаяся информация не должна помешать утверждению кандидатуры Гайтнера. Однако, иного мнения могут придерживаться члены комитета от Республиканской партии, которые пока воздержались от комментариев. ***** Гайтнер в настоящее время является заместителем председателя комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также возглавляет нью-йоркское отделение ФРС. Напомним, 24 ноября, избранный президент США Барак Обама официально представил экономический блок будущей администрации.