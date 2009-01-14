Буш рассказал, как пострадал от кризиса

Президент США Джорджа Буша признался, что пострадал от финансового кризиса. Об этом Буш заявил в интервью ведущему CNN Ларри Кингу, которое было показано в эфире во вторник вечером по местному времени. Сумму ущерба Буш назвать затруднился, однако предположил, что потери были значительными. Президент США рассказал, что средства, принадлежащие его семье, были вложены в «слепой трастовый фонд». Такой фонд не дает вкладчикам права доступа к информации о своих активах, а они, в свою очередь, не могут влиять на инвестиционную политику его попечителей. Получить информацию о вложенных в фонд средствах Буш сможет лишь после 20 января 2009 года, когда он сложит с себя полномочия президента. Буш уклонился от прямого ответа на вопрос ведущего, какая часть ответственности за финансовый кризис лежит лично на нем и на членах его администрации. Он предпочел сосредоточиться на планах по спасению экономики, подготовленных и частично реализованных за время его нахождения в Белом доме, сообщает «Лента.ру». Находясь на посту президента, Буш был обязан каждый год публиковать сведения о своих доходах. В обнародованной в апреле 2008 года в налоговой декларации Джорджа и Лоры Бушей говорилось, что за 2007 год они заработали 924 тысячи долларов. Из этой суммы около 220 тысяч долларов составил доход Бушей от инвестиционной деятельности. 400 тысяч долларов Буш получил в качестве зарплаты, а еще 150 тысяч были выплачены его супруге Лоре в качестве аванса за детскую книгу.