Экс-президента Чехии срочно госпитализировали

Бывший президент Чехии Вацлав Гавел был срочно госпитализирован 12 января в Праге, сообщает Associated Press. 72-летнего Гавела положили в больницу после того, как у него начался воспалительный процесс. Точный диагноз пока не поставлен. Врачи предполагают, что потребуется хирургическое вмешательство. По словам сиделки бывшего президента, он проведет в больнице несколько дней. Его состояние оценивается как стабильное. В декабре 1996 года у Вацлава Гавела была обнаружена раковая опухоль, из-за чего ему удалили треть правого легкого. С тех пор он страдал хроническим бронхитом. В январе 2008 года Гавел был госпитализирован с обострением сердечной аритмии, однако в начале февраля его выписали. Вацлав Гавел занимал пост президента Чехословакии с 1989 по 1992 годы, с 1993 года по 2003 - пост президента Чехии. Также Вацлав Гавел известен как правозащитник, писатель и драматург. В мае 2008 года состоялась театральная премьера первой за 18 лет пьесы Гавела "Уход".