Ющенко чуть не сгорел в Альпах?

Виктор Ющенко перед новогодними праздниками чуть не сгорел в арендованном частном доме в Швейцарии. Об этом сообщает британская газета "Independent" в своей статье под заголовком "Швейцарский шале, пожар и Президент, перешедший дорогу Путину". Инцидент произошел после полуночи 29 декабря. На место пожара прибыла пожарная команда из 55 человек, однако спасти двухэтажное здание им не удалось. На момент их прибытия шале уже пылал, а к рассвету от него практически ничего не осталось. В селе Калберхьони начали распространяться слухи о том, что среди восьми человек, которым удалось спастись во время пожара, был и Президент Украины Виктор Ющенко. В то же время, близкий друг хозяина шале Яноса Люкса рассказал, что все жители села знают о пожаре, но не могут точно сказать, кто там был, поскольку этот инцидент покрыт "дипломатическим молчанием". "Дипломатические автомобили прибыли, и они исчезли в ночи", - рассказал газете один из свидетелей. Власти утешают себя тем, что восемь человек, которые находились в шале на момент пожара, смогли спастись, - пишет "Independent". Как полиция, так и тушившие огонь пожарные подтвердили, что в огне никто не пострадал. При этом стражи порядка признались, что не в состоянии идентифицировать участников инцидента, однако известно, что посетители контактировали с украинским посольством в Берне. В свою очередь, представитель Посольства отбросил предположения о том, что на Ющенко могло быть совершено покушение. "Президента не было в Швейцарии как минимум в течение шести месяцев", - утверждает он. По данным издания, официальные документы подтверждают, что Ющенко в 2008 году посетил Швейцарию минимум дважды. После отравления диоксином он регулярно приезжает в страну на медкомиссии в одной из женевских больниц. Ющенко в конце декабря выполнял свои официальные обязанности, но у него была "двухдневная брешь" между съездом партии "Наша Украина" 27 декабря и встречей с главой НБУ 29 декабря, через 12 часов после пожара, - подытожила газета.