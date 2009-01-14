Россияне шутят над здоровьем президента и его курткой

Дмитрий Медведев совершил новый информационный рывок: пользователям Сети разрешили оставлять комментарии в его дневнике на официальном сайте blog.kremlin.ru. Увы, попросить у дяди Димы подарок к празднику или прочитать ответную сказочку с того конца пока не удастся. Но монологи "простых смертных" Медведев пообещал просматривать регулярно. Те, кто зайдут на сайт Кремля в интернете, смогут увидеть Медведева и в кабинете в Кремле, напичканном техникой (4 телефона, 4 монитора, 2 компьютерные мыши), и в самолете с ноутбуком, и в неформальной обстановке на фоне гор в районе Сочи в фирменной куртке с российским гербом. Правда, для комментариев доступны только пять тем: выступление президента в Эвиане, глобальный кризис, работа над посланием Госдуме, впечатления от поездки в Латинскую Америку и культура отдыха и массового спорта в РФ. Видеообращение из Красной поляны (Сочи) на тему спорта и отдыха сейчас лидирует по числу комментариев (332). Обращаясь к зрителям "уважаемые друзья", Медведев учит россиян отдыхать. "Я в этом году катался на лыжах, катался в Красной Поляне, в Сочи. И считаю, что сегодня у нас уже в этом смысле созданы вполне достойные, приличные условия для отдыха. (…). Мне очень понравилось", – размышляет Медведев в своем видеоблоге. Но для того, чтобы так мог отдохнуть каждый россиян, "если говорить предельно откровенно, сделано пока ещё совсем недостаточно", признал президент и с улыбкой и легкой неуверенностью предложил писать "комменты". Самыми активными комментаторами оказались питерцы и москвичи. С чувством юмора у посетителей блога оказалось все ОК. Так, Фуат из Татарстана предложил президенту заняться моржеванием и организовать прямую трансляцию из проруби в 6:30 утра. "Эх, Дмитрий Анатольевич... вот если бы вы на сноуборде катались, то я бы за вас двумя руками голосовал. А так - только одной", – пошутил Алексей с Алтая. Кстати, критика-light на сайте допустима: "Очень рад, что Вы прекрасно отдохнули в нашем Адлерском районе! Жаль, что мне это не доступно. Дорого", – написал Борис из Краснодарского края. Или: "Спорт в нашей стране должен быть доступен для всех слоев населения, не только для президента", – заметил Виталий из Владимирской области. Но поистине не знала границ народная любовь, когда речь шла о президентском здоровье: "Дмитрий Анатольевич, не катайтесь, пожалуйста, на лыжах без специального шлема со склона, вы ведь наш президент! Ваша голова - наша голова! Я на сноуборде недавно упал с трамплина, хорошо, что был в шлеме, иначе я бы не смог бы Вам написать сейчас", – переживает некто Глазов А.Н. из Санкт-Петербурга. А еще россиянам приглянулся пуховик президента с гербом России: "Какая клевая куртка? Что за лейбл? Правительственный?" (bukowski, Москва). Правда, едва ли не каждое второе обращение, начинаясь за здравие, заканчивалось так: за те деньги, что вы нам платите, мы можем себе позволить разве что бесплатную прогулку в ближайший лесок или каток у дома. Короче, отдых – это хорошо, но очень дорого, а Красная Поляна – "российский Куршавель", для простых россиян практически потеряна. А чтоб Дмитрий Анатольевич не подумал, будто россияне "скулят", они приложили ему смету расходов: гостиницы в отелях и пансионатах Красной поляны – от 1500 до 8000 рублей в сутки, прокат горнолыжной экипировки – 1500 рублей в день, абонемент на подъемники на 6 дней – 5000 рублей, авиабилет до Адлера в одну сторону – минимум, 5000 рублей.