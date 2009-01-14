Украинский певец отдохнул за счет московского олигарха

Семья известного исполнителя Павла Зиброва не собиралась покидать родную страну на рождественских каникулах, но всё вышло далеко не так. Причин остаться дома было несколько: и финансовые неурядицы в стране, и неожиданная простуда дочери Дианы, которая помешала задуманной поездке в Карпаты. Новый год Павел Зибров встретил в кругу семьи, и затем произошло событие, превратившее рождественские каникулы в маленькую, но весьма приятную неожиданность. Павлу позвонил его старый друг – крупный московский бизнесмен, и пригласил спеть на дне рождения его жены. Павел с радостью принял приглашение, позже оказалось, что праздник состоится в Арабских Эмиратах. Семья Зибровых отправилась в путешествие и из холодного Киева они попали в рай на берегу Персидского залива, где их уже ждал номер в шикарном отеле «Атлантис». Для праздника был арендован ресторан, в котором присутствовали только друзья и близкие именинницы. Павел Зибров подарил виновнице торжества свои любимые песни. Также Павел презентовал новогодние подарки - драгоценности: жене Марине - кольцо и дочери Диане – серьги. Впрочем, этим подарки не ограничились. Для женской половины семьи Зибровых настоящим праздником стал шопинг по местным магазинах, которые в честь рождественских каникул устроили своим покупателям беспрецедентные скидки.