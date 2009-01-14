Депутаты не поддержали Ющенко в заботе о летучих мышах

Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «О принятии Поправки к Соглашению о сохранении летучих мышей в Европе». За данный законопроект проголосовали 173 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале. Народный депутат от КПУ Сергей Гордиенко назвал странным в нынешней ситуации подход Секретариата Президента к внесению законопроектов, которые являются безотлагательными. Он отметил, что «летучие мыши не виноваты», а такой подход - «это диагноз для власти, диагноз администрации Президента». По словам Гордиенко, «сегодня, когда Украина замерзает, когда перед Украиной стоят такие вызовы», в Секретариате Президента «тепло и летают пчелы», и «в такой атмосфере можно заботиться и о летучих мышах». В свою очередь народный депутат Тарас Чорновил (фракция Партии регионов) заявил, что не будет голосовать за этот законопроект, поскольку в нем речь не идет о еще одной летучей мыши – «балогоносом помаранчевом вампире».