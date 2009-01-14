Отец теннисиста станет президентом Башкортостана

Мать двоих детей, член партии "Единая Россия" и просто популярная певица Алсу может стать дочкой президента. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на региональные информационные агентства пишет, что ее отец, член Совета Федерации от Республики Алтай Ралиф Сафин, стал одним из трех кандидатов на пост президента Башкортостана. Говорят, список из трех фамилий кандидатов уже отправлен в администрацию Дмитрия Медведева. Соперниками Сафина стали член Совета Федерации от Республики Башкортостан Рудик Искужин и управляющий директор компании "Тройка-Диалог" Андрей Шаронов.