Кира Пластинина обанкротилась в США

Еще в мае Кира Пластинина собиралась открыть в США около 250 магазинов. А почти две недели назад фирма KP Fashion Co., занимавшаяся продвижением одежды Киры на рынке США, подала ходатайство о банкротстве. Американские магазины под вывеской Kira Plastinina закрываются, а интернет-сайты предлагают 75-процентную скидку на одежду юного модельера. Пресс-служба компании комментариев по поводу сложившейся ситуации не дает. Но в конце декабря сайт VMSD.com процитировал Сергея Пластинина, отца Киры и главного финансового источника. Число покупателей в США значительно снизилось. Также стало гораздо труднее находить деньги для инвестирования из-за финансового кризиса. У нас были грандиозные планы: Нью-Йорк, затем Индия и Китай в 2009 году. Так что фэшн-экспансии на Запад в ближайшем будущем ждать не приходится. Компания собирается сфокусироваться на 70 магазинах в России. Мы должны пережить кризис и посмотреть, что будет дальше, прежде чем принимать какие бы то ни было решения. Оказывается, перед кризисом бессильны Пэрис Хилтон, Николь Ричи и Одрина Партридж вместе взятые.