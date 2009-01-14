Ходорковский хотел секса с Кучмой

Бывший сокамерник Михаила Ходорковского подал на него иск в суд, обвинив экс-главу НК "ЮКОС" в гомосексуальных домогательствах. Как говорится в сообщении пресс-центра адвокатов Ходорковского, размещенном в среду на их сайте, речь идет о рецидивисте Кучме, который три года назад отбывал наказание в колонии вместе с предпринимателем. В иске сокамерника, согласно сообщению, утверждается, что он "давным-давно стал объектом гомосексуальных притязаний со стороны Михаила Ходорковского". "Заказчики гонений на Ходорковского и прежде пытались использовать Кучму - для физического устранения бывшего главы "ЮКОСа". Известно, что в 2006 году этот уголовник пытался зарезать Михаила Ходорковского в колонии, но в силу слабых нервов не смог исполнить данное ему поручение. Теперь, по прошествии почти трех лет, Кучма, не умеющий грамотно читать и писать, обратился с пространным иском в Мещанский суд Москвы", - отмечается в сообщении. По мнению защиты экс-главы "ЮКОСа", "ничто не может дискредитировать гонителей и врагов Ходорковского сильнее, чем использование в качестве орудия войны с всемирно известным предпринимателем и общественным деятелем безграмотного рецидивиста". "И если завтра вор и наркоман Кучма будет ассоциироваться во всем мире с российской властью, то кто будет отвечать за результаты этого дерзкого политтехнологического эксперимента? Мы надеемся, что инстинкт самосохранения, который, вероятно, не полностью утрачен высшими должностными лицами РФ, побудит их вовремя остановить позорную клоунаду под названием "Кучма против Ходорковского", - говорится в сообщении.