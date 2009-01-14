Брат экс-нардепа Калашникова вез 6 миллионов и разбился насмерть

Брат народного депутата Украины 5 созыва от Партии регионов Олега Калашникова Владимир погиб в среду в результате ДТП под Киевом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Как сообщил Униан информированный источник, также в результате ДТП погибло еще два человека. По информации собеседника агентства, трагедия произошла около 9.00. По предварительной информации, автомобиль "Сузуки" под управлением гражданина Италии выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который ехал в направлении Киева. Также, как стало известно, в этом микроавтобусе была найдена большая сумма денег – приблизительно 6 млн. грн. В ГУ МВД Украины в Киевской области факт ДТП подтвердили, но подробностей пока что не сообщили.