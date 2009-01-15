Глава Нацбанка Стельмах решил уйти в отпуск

С 15 января глава Национального банка Владимир Стельмах уходит в отпуск. Об этом газете "Коммерсант-Украина" накануне сообщил высокопоставленный источник в Нацбанке. "Вы же видите, как накаляются наши отношения с Кабмином, который всячески давит на главу (НБУ), поэтому он на правлении сообщил, что пока "отдохнет", - сказал чиновник. "На сколько дней он (Стельмах) определит себе отпуск, на 14 или 51,– неизвестно. С четверга и. о. главы становится первый заместитель Анатолий Шаповалов", - добавил источник. Стельмах решил уйти в отпуск именно в тот день, когда депутаты фракции БЮТ планировали отстранить его от исполнения обязанностей, отмечает газета. Во вторник член совета Нацбанка, глава временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности НБУ в условиях финансового кризиса Юрий Полунеев (БЮТ) зарегистрировал проект постановления, в котором говорилось о необходимости сначала отстранить Стельмаха от исполнения служебных обязанностей, а затем повторно обратиться к президенту с требованием его уволить. А в среду в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, вносящие изменения в закон об Нацбанке: о "подотчетности перед Верховной Радой" и об "усилении парламентского контроля". "Мы будем пытаться в четверг вынести их на голосование", - сообщил один из авторов документов, депутат Андрей Сенченко. Первый законопроект предлагает прописать в законе "Об НБУ", что увольнение главы Нацбанка происходит "не по представлению президента", а после "признания Верховной Радой недоверия по результатам отчета главы Нацбанка". Второй - предусматривает увольнение главы НБУ не только по представлению президента, но и "в случае принятия Верховной Радой решения о его отстранении". Тогда его обязанности начинает исполнять глава совета Нацбанка (сейчас это Петр Порошенко).