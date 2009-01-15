Японцы из-за Обамы учат английский

Число студентов на курсах английского языка, включивших в программу изучение речей президента США Барака Обамы, выросло в 2 раза, а учебные пособия с собранием его выступлений на компакт-диске, изданные тиражом 400 тысяч экземпляров, стали лидерами продаж в книжных магазинах. Менеджеры сети курсов английского языка Kaplan зафиксировали увеличение студентов в два раза с тех пор, как включили в программу практику выучивания наизусть речей нового президента США. Наибольшей популярностью среди слушателей курсов пользуется речь 2004 года о том, что «нет «черной» Америки и нет «белой» Америки, а есть Соединенные Штаты Америки», они с удовольствием зубрят ее наизусть, пытаясь повторить все нюансы интонации и даже жестикуляцию. «Его речи настолько эмоциональны, что даже не понимая слов, хочется выучить их наизусть», «Я рассчитываю улучшить произношение и научиться правильной интонации. Такой, как у Обамы», «Переняв у Обамы его страстные уверенные интонации, я смогу без стеснения провести презентацию перед иностранными коллегами», «Я думаю, что смогу использовать его уверенный стиль и манеру говорить в бизнесе, на переговорах», объяснили свое рвение студенты курсов. Сейчас в Японии как минимум три сети обучения английскому языку внедрили в программу изучение речей Барака Обамы. Первый тираж в 20 тысяч экземпляров «Собрания речей Барака Обамы с CD», выпущенного издательством Асахи, был полностью раскуплен в первый день продаж 20 ноября прошлого года. В понедельник на этой неделе издательство выпустило уже 18-е издание этого учебного пособия. Общий тираж составил 400 тысяч экземпляров. Обычно средний тираж учебного пособия не превышает 6-8 тысяч экземпляров. В сети книжных магазинов Кинокуния «Собрание речей Барака Обамы с CD» занимает первое место по уровню недельных продаж с 29 декабря прошлого года. Сотрудники магазина не припомнят случая, чтобы лидером продаж стало учебное пособие. В книжных чатах речи вновь избранного президента США также уверенно занимают первые строчки.