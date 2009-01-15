Джонни Депп и Ванесса Паради решили пожениться

Американский актер Джонни Депп и французская певица и актриса Ванесса Паради, которые прожили вместе десять лет, объявили о намерении пожениться. Свадебная церемония состоится в часовне на юге Франции, где проживает пара. Слухи о предстоящем бракосочетании появились в декабре, когда 45-летний Депп был замечен в одном из ювелирных магазинов Калифорнии, в котором выбирал обручальное кольцо. По данным источника, приближенного к паре, на свадебную церемонию приглашены 50 самых близких друзей и родственников Деппа и Паради. Сообщается, что на мероприятии будет присутствовать гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс, а роль шафера исполнит давний друг Деппа режиссер Тим Бертон. Депп и Паради познакомились в конце 1990-х годов. В 1998 году актер купил виллу во Франции, где поселился вместе с певицей. У пары двое детей – девятилетняя Лили-Роуз Мелоди и шестилетний сын Джек. мериканская Киноакадемия сократила до девяти список картин, которые смогут претендовать на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм».