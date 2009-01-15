Фильм Турчинова в список номинантов на Оскар не попал

Украинский фильм по книге Александра Турчинова «Иллюзия страха» в этот перечень не попал, сообщает Лента.ру. В списке оказались фильмы: «Реванш» (Австрия), «The Necessities of Life» (Канада), «Класс» (Франция), «Комплекс Баадер-Майнхоф» (Германия), «Вальс с Баширом» (Израиль), «Отъезды» (Япония), «Tear This Heart Out» (Мексика), «Фотографии Марии Ларссон» (Швеция) и «Три мартышки» (Турция). Выбор претендентов на Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм» проводится в два этапа. На первом специальная комиссия, которая состоит из нескольких сотен членов Киноакадемии, называет шесть кандидатов, к которым добавляются еще три, избранные руководством так называемого комитета по иностранным фильмам. Немного позже проводится новое голосование среди членов Киноакадемии Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, которое и определяет короткий список из пяти картин. Победитель будет назван на торжественной церемонии 22 февраля 2009 года.