Дело о расстреле Николая Второго официально закрыли

Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ закрыл уголовное дело по факту гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Как говорится в сообщении СКП, дело закрыто в связи с истечением срока давности, а также смертью лиц, совершивших убийство. О том, что расследование гибели царской семьи будет официально завершено 15 января, стало известно в декабре 2008 года. Тогда следователи отмечали, что оно может быть возобновлено, только если откроются обстоятельства, опровергающие принадлежность обнаруженных под Екатеринбургом останков императору и его родным. Дело об убийстве царской семьи было возбуждено после того, как в 1991 году в Свердловской области были обнаружены останки Николая II, его супруги Александры Федоровны, трех их дочерей, а также личного врача императора и нескольких человек из прислуги. Все они были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Неизвестной оставалась лишь судьба останков двоих детей императора – великой княжны Марии и цесаревича Алексея. Их останки также нашли под Екатеринбургом, но позднее – в 2007 году. Тогда же и было возобновлено приостановленное ранее следствие по уголовному делу. В сообщении СКП отмечается, что, согласно материалам дела, решение о расстреле Николая II было принято Президиумом Уралсовета; об этом решении были уведомлены члены ВЦИК и Совнаркома. Официального решения о расстреле членов семьи императора не принималось.