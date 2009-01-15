Барак Обама поддерживает геев

Барак Обама, который вступит на пост президента США 20 января, разрешит представителям сексуальных меньшинств открыто служить в вооруженных силах, сообщил телеканал FOX News. По словам будущего пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, избранный президент намерен отказаться от использовавшегося до сих пор принципа "не спрашивай, не говори" (don't ask, don't tell). Политика "не спрашивай, не говори" была введена в действие в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. Суть этого курса, который разработал Колин Пауэлл (до 1993 года он был председателем Объединенного комитета начальников штабов), такова: лицам, которые открыто демонстрируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, служить в вооруженных силах запрещено, так как это может подорвать мораль и дисциплину; однако, вместе с тем, военное начальство не дознается о скрытых подробностях личной жизни солдат и офицеров. Гиббс подчеркнуто однозначно ответил на вопрос одного из избирателей об отмене старого курса. Впрочем, подробности того, как будет проводиться отмена принципа "не спрашивай, не говори", неизвестны. Следует напомнить, что Клинтон в ходе своей первой президентской кампании обещал полностью отменить запрет на военную службу гомосексуалистов, однако затем, к неудовольствию либеральной части электората, ограничился компромиссными мерами.