В США поступила в продажу кукла Анны Чапман

В Америке выпустили два варианта кукол Анны Чапман: "хищница" - Анна с револьвером в руках, одетая в белый топ и синие джинсы, а также "Шпионка, которую я мог бы любить". В США в продажу поступили куклы, изображающие героиню российско-американского "шпионского" скандала Анну Чапман. Идея создать кукольную версию рыжеволосой россиянки пришла в голову представителям компании Herobuilders, специализирующейся на производстве игрушечных фигурок политиков и героев фильмов. Кукольная Чапман выпущена в двух вариантах: "Хищница" - Анна с револьвером в руках, одетая в белый топ и синие джинсы, а также "Шпионка, которую я мог бы любить" - "русская разведчица" топлесс (на ней только клетчатая юбка и белые гольфы). Стоимость куклы составляет 29 долларов и 95 центов. Заказать "Хищницу" и "Шпионку, которую я мог бы любить" можно в режиме онлайн на официально сайте Herobuilders. Среди кукол, выпущенных Herobuilders, - игрушечные экс-губернатор Иллинойса Род Благоевич, крупнейший финансовый мошенник в истории США Бернард Мейдофф, бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин, а также Мишель и Барак Обама и другие знаменитости. Анна Чапман - одна из десяти "шпионов", пойманных в США в конце июня. В июле россиянку вместе с остальными задержанными депортировали в Россию в обмен на четырех человек, которых в РФ обвиняли в шпионаже в пользу США и Великобритании. С момента начала "шпионского" скандала Анна Чапман стала весьма популярной персоной. В родном для нее Волгограде "разведчицу" предложили сделать почетной гражданкой города, а также написали о ней песню. Недавно в прессе появились сведения о том, что Чапман предложили сняться для Playboy, а также сыграть в порнографическом фильме студии Vivid Entertainment.