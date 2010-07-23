Орландо Блум и Миранда Керр поженились

Известный актер Орландо Блум и модель Миранда Керр узаконили свои отношения. Сейчас пара отправилась в медовый месяц и поэтому Керр даже пропустит презентацию новой коллекции, которая состоится в августе этого года. Когда и где пара поженилась - неизвестно. Молодожены захотели не разглашать всех подробностей бракосочетания. Пара отпразднует торжество в кругу родственников и друзей после своего возвращения в Австралию. Напомним, Керр и Блум познакомились в 2006 году во время модного показа в Нью-Йорке. Год спустя пара начала встречаться, а месяц назад они объявили о помолвке. В июне прошлого года Орландо Блум и Миранда Керр осматривали несколько особняков. Орландо и Миранда хотели купить дом в одном из элитных районов Малибу. На свое новое жилье они готовы были потратить около 13 миллионов долларов.