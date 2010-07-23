Караваджо вернут Януковичу

Скоро исполнится месяц, как раскрыто самое, пожалуй, резонансное ограбление последних лет — в Германии найдена украденная в 2008 году из Одесского музея Западного и Восточного искусства работа итальянского художника Микеланджело да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды». О находке сообщил глава МВД Анатолий Могилев — полотно было обнаружено в Берлине у трех граждан Украины, задержанных немецкой полицией. Министр был скуп на детали, сообщив лишь, что в ближайшее время Генпрокуратура направит запрос об экстрадиции из Германии и злоумышленников, и картины. Потом, по словам министра, пропажу вернут на свое законное место, ну а преступникам, посягнувшим на нее, воздадут по заслугам. Вся остальная информация, касающаяся этой криминальной истории, журналистам пока не сообщается — дескать, не навредить бы следствию. Но «Сегодня», при помощи бывших и действующих милицейских сыщиков, удалось выяснить весьма интересные подробности спецоперации по розыску картины. Также мы узнали, что обсуждается возможность торжественно вручить полотно Караваджо лично президенту Украины Виктору Януковичу во время его августовского визита в Германию.