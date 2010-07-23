Развод Березовского рискует закончиться рекордным отступным

Опальный российский олигарх Борис Березовский, возможно, будет в четверг приговорен лондонским судом к выплате 100 млн фунтов стерлингов отступных своей бывшей супруге Галине, пишет британская газета The Daily Telegraph. Этот бракоразводный процесс, таким образом, может стать самым дорогостоящим в британской истории - пока рекорд держится на отметке 48 млн фунтов стерлингов. Обжаловать решение суда в Верховном суде Великобритании Березовский не планирует. Борис Абрамович состоял в браке в течение 18 лет, но вместе с супругой жил лишь первые два года. Галина живет в Лондоне с обоими детьми, нажитыми в браке, в то время как олигарх - в графстве Саррей с Еленой Горбуновой, которая за 15 лет совместной жизни также родила ему двух детей. Для переговоров о сумме отступных Галина Березовская наняла юридическую фирму Mishcon de Reya. Вероятно, она потребует четверть его состояния. В свое время оно оценивалось в 1 миллиард фунтов стерлингов, но сейчас, скорее всего, оно гораздо скромнее. Борис и Галина познакомились в 1981 году, он тогда был, пишет британская газета, "профессором математики в Москве, зарабатывавшим 60 фунтов стерлингов в месяц". После развода с первой супругой Ниной (с которой опять же нажил двух детей) он женился на Галине, но этот брак не сложился. Подать на развод Березовского заставило раздражение, которое у него вызывают упоминания Галины как его жены. Представитель Березовского лорд Белл подтвердил, что олигарх вел переговоры об отступных и после завершения разводного процесса намерен жениться на Елене Горбуновой.