Поместье Денниса Хоппера выставят на аукцион

Поместье недавно скончавшегося актера Денниса Хоппера, расположенное в Венеции (штат Калифорния), выставят на торги за 6,245 миллиона долларов. Вместе с усадьбой, в которой актер прожил более 20 лет, на аукционе Christie's планируется продать арт-коллекцию Хоппера. Поместье расположено недалеко от Тихого океана на пяти земельных участках общей площадью 1400 квадратных метров. Оно включает в себя несколько строений, в том числе главный дом, облицованный гофрированной сталью (спроектирован в 1987 году архитектором Брайаном Мерфи). Общая площадь здания составляет 455 квадратных метров. На территории поместья также находятся три дополнительных дома, спроектированные в 1981 году Франком Гери, которые актер использовал как офис и резиденцию для семьи. Площадь этих строений составляет от 106 до 123 квадратных метров. Каждое из них оценивается в сумму от 750 тысяч до 1,05 миллиона долларов. Кроме того, на территории поместья есть гостевой коттедж площадью 126 квадратных метров и бассейн. По условиям аукциона, покупатели смогут приобрести главное здание, коттедж и бассейн отдельно за 3,95 миллиона долларов. Известный американский актер и режиссер Деннис Хоппер умер от рака 29 мая 2010 года в возрасте 74 лет. Он сыграл более чем в 130 фильмах.