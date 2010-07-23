Папу Римского через рекламу попросят разрешить женщин-священников

В Британии движение за рукоположение в священники женщин к приезду папы Римского Бенедикта XVI разместит на лондонских автобусах рекламные постеры. В рамках кампании, которая обошлась CWO в 10 тысяч долларов, на 10 автобусах появятся плакаты с требованием разрешить ординацию женщин. Акция, приуроченная к сентябрьскому приезду папы в Лондон, начнется 30 августа и продлится месяц. Представительницы CWO заявили, что надеются хотя бы на пятиминутную встречу с папой, отметив, что очень любят католическую церковь и не хотят нарушать церковное право. Тем не менее они выразили некоторую обеспокоенность тем, что сейчас происходит в церкви. 15 июля Ватикан утвердил документ, согласно которому рукоположение женщины в священнический сан является одним из самых тяжких преступлений. За попытку получить "рукоположение" женщина будет отлучена от церкви.