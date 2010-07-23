Линдсей Лохан в тюрьме читает Хемингуэя

В среду, 21 июля, близкие Линдсей Лохан люди - 47-летняя мама Дина и 16-летняя сестра Ани посетили тюрьму, в которой находится актриса. Напомним, за решетку знаменитая голливудская красавица попала за нарушение правил режима надзора. Фатальную роль сыграли прогулы лекций о вреде алкоголя, которые Линдсей обязали посещать. Последние месяцы актриса на лекциях не появлялась в принципе. А в Америке с этим вопросом строго. 20 июля Лохан отправилась отбывать наказание в женской колонии Лос-Анджелеса. А вчера, 21 июля, к ней приехала мама и сестра. "Смогли ли близкие актрисы увидеть ее лично пока неизвестно, - сообщает источник. - Они пробыли на территории колонии около часа. 24-летняя актриса попросила у мамы принести ей в камеру томик Эрнеста Хемингуэя "Старый и море". На данный момент Линдсей Лохан провела в тюрьме два дня. Впереди еще 86 суток заключения. За это время красавица запросто могла бы осилить не только романтичный рассказ о мужестве и силе духа, но и роман-эпопею, "Война и мир". Не исключено, что актрису отпустят на волю раньше, недели так через две. Но для этого она должна взять себя в руки и перестать паясничать.