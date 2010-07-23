Путин пообщается с Януковичем и поедет к байкерам на своем мотоцикле

Премьер России Владимир Путин в субботу намерен побывать на XIV Международном байк-шоу, которое проводится в Севастополе. Об этом сообщил компетентный источник в Севастопольской городской государственной администрации. По данным источника, в район горы Гасфорт, где проводится байк-шоу, Владимир Путин намерен приехать на байкерском мотоцикле и выступить перед байкерами и зрителями шоу. Год назад Путин провожал колонну мотоциклистов в Москве на такое же шоу в Севастополь и подарил лидеру "Ночных волков" Александру Хирургу российский флаг.