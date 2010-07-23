Оштрафованы журналисты, проникшие на место свадьбы дочери Клинтонов

Норвежское издание Verdens Gang выплатит штраф за своих сотрудников, попытавшихся проникнуть в усадьбу под Нью-Йорком, где идет подготовка к свадьбе дочери бывшего президента США Билла Клинтона Челси Клинтон Журналисты Бьорн Нильссон и Кьерсти Сортленд были задержаны в поместье Астор Кортс, расположенном примерно в 150 км севернее Нью-Йорка. Им предъявлено обвинение в нарушении границ частной собственности. Главный редактор газеты Хелье Солберг заявила, что журналисты всего лишь собирались сфотографировать парадные ворота. По ее словам, они и не пытались проникнуть на территорию поместья, передает РИА Новости. Тем не менее, издание согласилось выплатить штраф за своих сотрудников, размер которого составит 500 долларов. В противном случае журналистам пришлось бы провести 15 суток в тюрьме. Как сообщил представитель местной полиции, поместье находится под охраной Секретной службы США, и любой, кто осмелится нарушить его границы, будет преследоваться по закону. Как сообщалось ранее, свадьба дочери бывшего президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон должна состояться 31 июля. Церемония пройдет в усадебном особняке, возведенном на берегу реки в начале прошлого века.