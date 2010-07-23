Forbes назвал Шарапову главной звездой России

Главной российской звездой, по данным журнала Forbes, является теннисистка Мария Шарапова За ней следует Алла Пугачева, третье место занимает хоккеист Александр Овечкин. Рейтинг 50 звезд, которых Forbes определял по совокупности их дохода, упоминаний в печатных СМИ и запросов в Яндексе в течение последнего года, журнал опубликовал в последнем номере. Лидерство Шараповой прежде всего обусловлено ее доходом - 25 млн. долларов, пишут Известия.Ру со ссылкой на Интерфакс. Пугачева, по данным издания, за последний год заработала 4,5 млн. долларов, но зато упоминалась в бумажных СМИ 394 раза (лидер по этому показателю), а в Яндексе была запрошена 2 млн. 754 тыс. 600 раз. Ее дочь Кристина Орбакайте - на 15 месте (1,2 млн. долларов, 260 упоминаний, 1 млн. 244 тыс. 900 запросов). Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров идет в рейтинге седьмым, нынешний близкий друг примадонны Максим Галкин - 12-й. Главным дебютантом списка Forbes считает представителя России на майском финале «Евровидения» в Норвегии Петра Налича - 45-е место. Замыкает список писательница Дарья Донцова – единственная представительница из этой сферы. Также эксклюзивный статус своей деятельности в списке имеют укротители львов братья Запашные. Между тем, спортсмены, особенно футболисты и хоккеисты, поп-музыканты, телеведущие, киноактеры и юмористы имеют среди звезд Forbes наибольшее представительство.