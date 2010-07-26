Клинтон выдает замуж дочь за $2 млн

Через неделю, 31 июля, госсекретарь США Хиллари Клинтон выдаст замуж свою 30-летнюю дочь Челси. Избранницей дочери экс-президента США Билла Клинтона является 32-летний инвестиционный банкир Марк Мезвински, с которым Челси знакома более 15 лет. Подробности свадьбы не разглашаются и вся подготовка происходит в строжайшей тайне. Все настолько серьезно, что в четверг при попытке сфотографировать только ворота особняка, где пройдет торжество, были задержаны два норвежских журналиста, которым предьявлены обвинения в нарушении границ частной собственности. Известно, что клятвами верности молодожены обменяются в живописном городке Райнбек в штате Нью-Йорк в особняке Эстор на берегу реки. Это особняк был построен знаменитым архитектором Стенфордом Уайтом для миллионера Джона Джейкоба Эстора IV, утонувшего на «Титанике» в 1912 году. Недавно это поместье было продано за $12 млн, но кто владелец, точно не известно. В целом торжество будет происходить по традиционному сценарию. По некоторым данным, на него Клинтоны пригласили 500 гостей, среди которых ожидаются президент США Барак Обама, телеведущая Опра Уинфри, кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Барбара Стрейзанд, экс-министр Великобритании Джон Мейджор и медиамагнат Тед Тернер. Журналисты подсчитали, что замужество Челси и Марка обойдется в $2 млн. Телеканал ABC отмечает, что когда в 2007 году замуж выходила дочь тогда еще президента США Джорджа Буша Дженна, торжества на родовом ранчо в Техасе обошлись всего в $100 000.