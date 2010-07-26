Путин пел со шпионами

Российский премьер Владимир Путин пообщался с депортированными из США русскими разведчиками и даже спел с ними песню «С чего начинается Родина». Об этом он заявил сам во время пресс-конференции в Форосе. Путин считает, что русских шпионов в Америке сумели раскрыть из-за предательства, и он знает, чьего именно. «Предатели всегда плохо кончают, они кончают, как правило, либо от пьянки, либо от наркотиков, под забором. Вот недавно один примерно так закончил свое существование. И непонятно ради чего», — сказал Путин. Судя по всему, он имел в виду Сергея Третьякова. Бывший советский дипломат, получивший политическое убежище в США, умер от сердечного приступа в разгар «шпионского скандала». Считается, что именно он в 2001 году раскрыл агента ФБР, работавшего на Москву, и, по одной из версий, вывел на след выдворенных недавно россиян. Премьер заверил, что десять русских разведчиков, которых в итоге обменяли на четверых человек, осужденных в РФ за шпионаж в пользу США, получат достойную работу. «У них будет интересная и яркая жизнь», — пообещал Путин. Он также со знанием дела коснулся темы нелегкой судьбы разведчика. «Только представьте: нужно освоить язык на уровне родного, думать, говорить на нем, выполнять то, что предписано заданием в интересах своей Родины в течение многих-многих лет, не рассчитывая на дипломатическое прикрытие...». Комментируя результаты работы разведчиков (в российских СМИ активно муссировалось мнение, что разоблаченные так и не смогли «нашпионить» ничего существенного), Путин сказал, что оценивать должны «конечные потребители информации подобного рода», в частности президент России.