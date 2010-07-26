В Ялте сводник Петя Листерман отравился ставридой

Любовь к копченной рыбе помешала известному своднику Петру Листерману комфортно поработать в Ялте. Пока его верный помощник Лёня Питбуль (немолодой уже человек с внешностью небритого гастербайтера) цепкой хваткой выдергивал из толпы красивых девушек для вечеринки в клубе «Матрица», сам он, сидя на скамейке, ел ставриду и запивал пивом. Листерман накануне прикупил за 300 гривен у уличного торговца целую коробку копченой рыбы, которую тот не успел распродать за день. После третьей (рыбины) ему стало плохо и дядя Петя спешно ретировался в гостиницу: «Извини, старичок, - сказал он своему собеседнику. – Что-то мне совсем херово, как бы я тут всю набережную не заблевал». Остаток вечера Петр провел в перебежках от кровати к гостиничному унитазу и обратно. Пищевое отравление было нешуточным, но вызывать «Скорую помощь» для него не пришлось. Через сутки знаменитый сводник оправился и с успехом отработал лицом на вечеринке «Петр Листерман разыскивает невесту для Бреда Пита».