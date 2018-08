Пианино Beatles выставлено на торги

Пианино марки Challen, использовавшееся музыкантами The Beatles во время записи в студии Abbey Road, выставлено на аукцион торгового дома Bonham's. Ожидается, что за инструмент будет выручено не менее 300 тысяч долларов. На этом пианино, в частности, были сыграны партии для битловских «Paperback Writer», «Ob-La-Di Ob-La-Da» и «Tomorrow Never Knows». Использовали его и Pink Floyd, записывавшие на Abbey Road свою пластинку «Dark Side Of The Moon» (1973). Пианино было приобретено студией в 1964 году и списано в утиль в 1980.