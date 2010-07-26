Янукович подарил охраннику Ахметова на юбилей орден

Президент Виктор Янукович наградил депутата от Партии регионов Владимира Малышева орденом "За заслуги" II степени. Соответствующий указ Янукович подписал в понедельник, 26 июля. Согласно документу, Янукович наградил Малышева "за значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в законотворческом процессе, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность". Как известно, ранее Малышев был начальником службы безопасности компании Рината Ахметова "System Capital Management". 26 июля Малышев празднует 60-летие.