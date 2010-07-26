Бывшая жена Фирташа злостно не платит за квартиру

Среди злостных должников за коммунальные услуги числится экс-жена олигарха Дмитрия Фирташа Мария. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на список киевлян, которые задолжали свыше 10 тысяч гривен. Как рассказали жители дома на Шелковичной, 23, квартира, долг которой за "коммуналку" составляет 10,3 тыс. грн., оформлена на экс-супругу Фирташа Марию Михайловну. По словам консьержа, в 200-метровой двухэтажной квартире Фирташ долгое время жил со своей супругой и детьми, а сейчас это жилье пустует. "Платежки все приходят, там же еще всякие повестки в суд. Я их честно собирала, а потом выкинула, чего им пылиться?" - рассказала консьерж. В мэрии верят, что Фирташи просто забыли заплатить за квартиру. "Наверное, они не заплатили случайно. Как правило, люди с деньгами, у которых много имущества, забывают об одной из своих 5-10 квартир", - сказал заммэра по ЖКХ Александр Мазурчак. По его словам, если Мария Фирташ не погасит долг за "коммуналку", деньги изымут принудительно через суд.