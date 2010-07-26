В скандале с угоном Bentley "всплыло" имя украинского министра

В скандале с угоном Bentley форварда итальянского "Интера" Самуэля Это`О фигурирует имя министра охраны окружающей среды Николая Злочевского. Об этом пишет Сегодня. Когда авто на сербской границе задержали венгерские пограничники, на нем были украинские номера, по которым якобы автомобиль зарегистрирован на имя жены министра. Сам Злочевский опровергает свою причастность к угону Bentley. "Мало ли какие идиоты втягивают наш автомобиль в скандал. Наша машина стоит в гараже!", - сказал он. В свою очередь правоохранители сказали, что от номеров-двойников не застрахован никто. "Аферисты придумывают изощренные схемы, например, дублируют на украденных авто номера ранее присмотренных подобных машин, хозяева которых к угнанному авто не имеют никакого отношения. У нас уже были такие случаи", - сказал начальник пресс-службы львовской ГАИ Светлана Добровольская. Как известно, недавно венгерские пограничники на границе с Сербией задержали двух граждан Украины, перегонявших Bentley, принадлежавший ранее футболисту миланского "Интера" Самуэлю Это'о. Его машина была угнана в марте текущего года со стоянки в Милане.