Филарет просит политиков не пиариться во время крестного хода

Украинская православная церковь — Киевского патриархата (УПЦ-КП) напоминает всем, кто намерен 28 июля принять участие в крестном ходе, посвященном годовщине Крещения Киевской Руси, о недопустимости использования символики политических партий. «Возможным является только использование религиозной символики, а также, учитывая государственный статус праздника — символики национально-государственной», — сообщает пресс-центр Киевской патриархии в воскресенье. Также в пресс-центре подчеркнули, что судебный запрет на проведение в Киеве акций протеста и акций поддержки визита главы Русской православной церкви патриарха Кирилла не касается крестного хода, запланированного УПЦ-КП на 28 июля. «(….)судебный запрет не может распространяться на указанный крестный ход поскольку он не является ни акцией протеста, ни акцией в поддержку Московского патриарха и вообще к этому визиту не имеет отношения», — отметили в патриархии. В пресс-центре подчеркнули, что УПЦ-КП загодя подала в Киевскую горадминистрацию все необходимы документы, связанные с проведением хода, и более месяца назад получила необходимые согласования. «Крестный ход, который проводится Киевским патриархатом, ни во времени, ни в пространстве не пересекается с мероприятиями, которые будут проводить в Киеве сторонники Московского патриархата. Ведь молебен патриарха Кирилла перед памятником князю Владимиру состоится 27 июля, а мероприятия УПЦ-КП — 28 июля, во время, когда Московский патриарх будет находиться в Киево-Печерской лавре», — отмечается в сообщении. В сообщении отмечается, что крестный ход состоится с 12:00 до 13:30 от Владимирского собора по улицам Владимирской и Трехсвятительской к памятнику князю Владимиру.