Разоблаченные российские шпионы пользуются спросом у работодателей

26 июля 2010, 15:14

Все участники шпионского скандала, разоблаченные в США, получат в России достойную работу. Как ожидается, российских разведчиков примут инвестиционные, строительные и страховые компании. Работодатели доверяют бывшим работникам спецслужб все переговоры с властными структурами. Провалившихся шпионов стараются использовать на административной работе в Службе внешней разведки (СВР). Либо устраивают в связанные с СВР структуры на кабинетную работу. При этом единой системы адаптации бывших шпионов к мирной жизни не существует, пишет газета «Труд». Все 10 бывших шпионов могут рассчитывать на помощь своей организации. Им могут выдать паспорта на новые имена, помочь с переселением в другой город. Однако, по мнению экспертов, связанных с СВР, такая конспирация агентам не понадобится. «Те из них, кто останется на службе, могут вообще не заботиться о работе. Те, кто уйдет, легко найдут себе хорошее место в бизнесе или политике. И история с разоблачением им только поможет»,- рассказал один из ветеранов разведки, попросивший не называть своего имени. «У нас сегодня опыт работы в ФСБ или СВР очень помогает в поисках работы, - говорит бывший офицер ГРУ Александр. - Тем более если твоя история наделала шума. Предприниматели, особенно те, кто занимается строительством, инвестиционными проектами, охотно берут таких людей на должности советников или заместителей директора». По мнению экспертов, работодатели доверяют бывшим работникам спецслужб все переговоры с властными структурами. «Это хорошие деньги. Советники в крупных компаниях финансового сектора получают по 150-200 тысяч рублей в месяц, и это далеко не предел», - рассказывает Александр. Кстати, кризис на зарплатах таких специалистов с «конторским» прошлым никак не сказался. Между тем пресс-бюро СВР отказывается комментировать, где станут работать раскрытые сотрудники. Премьер-министр РФ Владимир Путин в минувшие выходные сообщил, что встретился с фигурантами «шпионского скандала». На встрече с журналистами в Форосе в резиденции украинского президента, отвечая на вопрос, встречался ли он с разведчиками, Путин сказал: «Я с ними встречался. Мы говорили с ними о жизни», - сказал Путин. На просьбу корреспондентов рассказать, действительно ли во время встречи он пел с ними песни в караоке: «Пели, но не в караоке, а под живую музыку, пели «С чего начинается Родина». Путин также подтвердил, что среди разведчиков была и Анна Чапман. «Здесь комментировать особенно нечего. Я сказал уже о том, что это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают, они кончают, как правило, либо от пьянки, либо от наркотиков, под забором. Вот недавно один примерно так закончил свое существование. И непонятно, ради чего», - сказал премьер. Он также подтвердил, что знает всех предателей поименно. На вопрос, собирается ли он их наказывать, премьер сказал: «Это некорректный вопрос, он не решается в процессе пресс-конференции. Они живут по своим законам, и эти законы всем спецслужбам хорошо известны». На вопрос, какова будет судьба разведчиков в дальнейшем, премьер отметил, что «они будут работать». «Уверен, что они будут работать на достойных местах, уверен, что у них будет интересная и яркая жизнь», - подчеркнул Путин. По его словам, «судьба у этих людей (российских разведчиков) очень тяжелая, у каждого из них». «Только представьте: во-первых, нужно освоить язык на уровне родного, думать, говорить на нем, выполнять то, что предписано заданием в интересах своей Родины в течение многих-многих лет, не рассчитывая на дипломатическое прикрытие, подвергая каждодневной опасности себя и своих близких, которые даже не знают о том, кем вы являетесь и на кого работаете», - сказал председатель российского правительства. «Не моя задача оценивать их работу, это должны делать специалисты, их руководители и конечные потребители информации подобного рода, Верховный главнокомандующий - президент Российской Федерации», - подчеркнул Путин.

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