Жена Лозинского не смогла продать автопаркинги мужа

Генеральная прокуратура выиграла суд у жены Виктора Лозинского Елены, которая пыталась избежать конфискации пяти автопаркингов. Так, Голосеевский районный суд Киева согласился с доводами исков прокуратуры и признал недействительными договоры покупки-продажи пяти автопаркингов по улице Саперно-Слободской в Киеве, по которым Лозинская Е.А. - жена обвиняемого Лозинского В.А., с целью избежания конфискации отчуждала указанные объекты недвижимого имущества, которые принадлежали супругам на праве общей совместимой собственности. Напомним, 1 марта Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали Виктора Лозинского в Киеве. В июле 2009 года Лозинский был объявлен в розыск СБУ и в международный розыск Интерполом. Генеральная прокуратура возбудила дело против него по подозрению в нанесении преднамеренных тяжких телесных повреждений, которые повлекли гибель жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Досудебное следствие Генпрокуратуры установило, что 16 июня 2009 года прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений Горбенко, начальник райотдела милиции этого района Михаил Ковальский и Лозинский преднамеренно нанесли тяжкие телесные повреждения Олийныку, в частности с применением огнестрельного оружия, которые повлекли гибель потерпевшего.