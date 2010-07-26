От патриарха Кирилла спрятали ракеты

Вместо ожидаемых 70 тысяч на встречу с российским первосвященником в Днепропетровске пришли около 20 тысяч верующих. 4000 милиционеров охраняли патриарха РПЦ Кирилла в Днепропетровске. - Нам даже не разрешили в окна посмотреть на Кирилла! - сетовали жители домов, расположенных по соседству с Севастопольским парком (патриарх возлагал там цветы к братской могиле погибших в русско-турецкой войне). - Даже нельзя было на балкон выйти или форточку открыть! Велели все позакрывать, а самим лучше на это время уйти из дому. На крышах кто-то даже видел снайперов! А еще днепропетровцы заметили, что ракетная установка (уже недействующая, стоит как часть городской диорамы, посвященной ВОВ), находившаяся неподалеку от Свято-Преображенского собора, где вчера патриарх Кирилл правил службу, куда-то пропала. Оказалось, что ее накрыли камуфляжной сеткой. Кстати, на легендарном заводе «Южмаш», где Святейший заложил капсулу с благословением в фундамент строящейся церкви, ему подарили искусно выполненный макет ракеты «Зенит-3SL». А вот подарок губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула был с умыслом: он преподнес патриарху деревянную копию смоленского собора Успения Пресвятой Богородицы. Именно в этом соборе Кирилл прослужил в свое время 24 года (с 1984-го до 2009-й). Размер макета, выполненного петриковскими мастерами: ширина - около метра, высота - 80 сантиметров. По данным СБУ, во время вчерашнего богослужения патриарха Кирилла в Преображенском соборе Днепропетровска собрались около 20 тысяч паломников. Старушки, которым посчастливилось пробраться поближе к ступеням храма, стоя на коленях, писали на спинах у подруг записки с именами - за здравие или за упокой - и передавали их священникам. Кстати, на богослужение прибыли со всей Днепропетровщины и соседних областей до 300 батюшек. В Днепропетровске было знойно и душно. Бригадам скорой помощи приходилось отпаивать водой тех, кому стало на солнцепеке плохо. А в воскресенье во время литургии было даже несколько обмороков. Дежурившие медики едва успевали подносить прихожанам нашатырь, некоторым пришлось делать инъекции. - Это у них голодные обмороки, они ведь ничего не ели, - пояснила «КП» одна из врачей. - На земле мало мест, где люди молятся, как у вас, - сказал об этом патриарх. - Один из моих родственников увидел службу в Одессе, тут же мне позвонил и сказал: «Знаешь, ты больше не езди в Украину в июле. Тысячи людей стоят в такой жаре. И ведь стоят, не уходят!» Действительно, телевидение показало на весь мир тысячи людей, которые в жаре, духоте, обливаясь потом, стоят и молятся. А глаза у них какие! А как светятся лица! Так каким же нужно быть сильным человеком, чтобы так молиться и так стоять?! Не просить бутылку с пепси-колой - а стоять и молиться! И в Украине это религиозное чувство настолько ярко выражено. Это великое сокровище украинского народа.