От патриарха Кирилла спрятали ракеты

26 июля 2010, 16:18

Вместо ожидаемых 70 тысяч на встречу с российским первосвященником в Днепропетровске пришли около 20 тысяч верующих. 4000 милиционеров охраняли патриарха РПЦ Кирилла в Днепропетровске. - Нам даже не разрешили в окна посмотреть на Кирилла! - сетовали жители домов, расположенных по соседству с Севастопольским парком (патриарх возлагал там цветы к братской могиле погибших в русско-турецкой войне). - Даже нельзя было на балкон выйти или форточку открыть! Велели все позакрывать, а самим лучше на это время уйти из дому. На крышах кто-то даже видел снайперов! А еще днепропетровцы заметили, что ракетная установка (уже недействующая, стоит как часть городской диорамы, посвященной ВОВ), находившаяся неподалеку от Свято-Преображенского собора, где вчера патриарх Кирилл правил службу, куда-то пропала. Оказалось, что ее накрыли камуфляжной сеткой. Кстати, на легендарном заводе «Южмаш», где Святейший заложил капсулу с благословением в фундамент строящейся церкви, ему подарили искусно выполненный макет ракеты «Зенит-3SL». А вот подарок губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула был с умыслом: он преподнес патриарху деревянную копию смоленского собора Успения Пресвятой Богородицы. Именно в этом соборе Кирилл прослужил в свое время 24 года (с 1984-го до 2009-й). Размер макета, выполненного петриковскими мастерами: ширина - около метра, высота - 80 сантиметров. По данным СБУ, во время вчерашнего богослужения патриарха Кирилла в Преображенском соборе Днепропетровска собрались около 20 тысяч паломников. Старушки, которым посчастливилось пробраться поближе к ступеням храма, стоя на коленях, писали на спинах у подруг записки с именами - за здравие или за упокой - и передавали их священникам. Кстати, на богослужение прибыли со всей Днепропетровщины и соседних областей до 300 батюшек. В Днепропетровске было знойно и душно. Бригадам скорой помощи приходилось отпаивать водой тех, кому стало на солнцепеке плохо. А в воскресенье во время литургии было даже несколько обмороков. Дежурившие медики едва успевали подносить прихожанам нашатырь, некоторым пришлось делать инъекции. - Это у них голодные обмороки, они ведь ничего не ели, - пояснила «КП» одна из врачей. - На земле мало мест, где люди молятся, как у вас, - сказал об этом патриарх. - Один из моих родственников увидел службу в Одессе, тут же мне позвонил и сказал: «Знаешь, ты больше не езди в Украину в июле. Тысячи людей стоят в такой жаре. И ведь стоят, не уходят!» Действительно, телевидение показало на весь мир тысячи людей, которые в жаре, духоте, обливаясь потом, стоят и молятся. А глаза у них какие! А как светятся лица! Так каким же нужно быть сильным человеком, чтобы так молиться и так стоять?! Не просить бутылку с пепси-колой - а стоять и молиться! И в Украине это религиозное чувство настолько ярко выражено. Это великое сокровище украинского народа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций рекордно обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять