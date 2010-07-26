В Москве на Анджелину Джоли напала фанатка

В столице в фойе московского кинотеатра «Октябрь», где состоялась премьера шпионского блокбастера «Солт» на Анджелину Джоли напала пьяная фанатка. Охране с большим трудом удалось оттащить ее от голливудской звезды. Отметим, что поклонница, разгоряченная коктейлем из жары и алкоголя, сумела прорваться через несколько кордонов и оказаться очень близко к актрисе. Она крепко сжала ее руку и не хотела отпускать. По словам очевидцев, Джоли в эту минуту выглядела напуганной. Ужас в глазах самой красивой женщины планеты исчез только после того, как охрана сумела отвести ее на безопасное от фанатки расстояние. Подробнее: http://news.mail.ru/incident/4164762/