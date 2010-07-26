Сара Джессика Паркер присматривает себе пентхаус в Нью-Йорке

Американская актриса Сара Джессика Паркер и ее муж, актер и режиссер Мэттью Бродерик, присматривают для себя пентхаус стоимостью 29,8 миллиона долларов в Верхнем городе на Манхэттене в Нью-Йорке. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик поженились в мае 1997 года, у них есть сын и две дочери. Семья проживает в Нью-Йорке. «Обитательница Даунтауна, Паркер была замечена в Верхнем городе в то время, когда осматривала пентхаус в Mayfair building на Парк-авеню, 610», - пишет газета New York Post. Издание отмечает, что стоимость этого жилья с пятью спальнями и площадью более 700 квадратных метров недавно была урезана на 3 миллиона долларов. Оно продается вместе с солярием и гигантской террасой, также там есть большая кухня с комнатой для завтраков, целая кладовая и «официальная» столовая. Mayfair building было построено в 1925 году и изначально служило отелем Mayfair Hotel на 450 мест. В настоящее время жилье по адресу Парк-авеню, 610 относится к числу самых престижных в городе.