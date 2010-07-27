Берлускони осудили за фото с Медведевым на фоне «Тайной вечери»

Общественность Италии осудила своего премьер-министра Сильвио Берлускони за то, что он снялся на память с российским президентом Дмитрием Медведевым на фоне фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Фотография была сделана во время визита Медведева в Милан 23 июля 2010 года. Берлускони показывал гостю монастырь Санта-Мария делле Грацие, в трапезной которого и находится знаменитое произведение художника. Медведев выразил желание сфотографироваться перед фреской, и оно было исполнено. Как заявил смотритель художественных ценностей Милана Альберто Артиоли, он позволил трем фотографам сделать снимок российского и итальянского лидеров. «Это была моя ответственность, мое решение, и я разрешил, потому что не вижу в этом ничего особенного», - отметил Артиоли. По словам искусствоведа, фотовспышка действительно может нанести ущерб художественным произведениям, однако в этом случае было сделано всего три кадра. Кроме того, добавил Артиоли, фотографам запретили брать крупный план и отвели на достаточное расстояние. Обычным посетителям запрещено фотографировать в залах монастыря, равно как курить, пользоваться мобильными телефонами и проносить мокрые зонты, еду и напитки. Между тем представители местной оппозиции назвали инцидент досадным, поскольку он дает понять, что лидерам позволено делать все, что вздумается. «Конечно, несколько фотографий, возможно, и не повредили «Тайной вечере», но дело в принципе - остальным запрещено фотографироваться, а им (Берлускони и Медведеву) можно», - заключил депутат Давиде Корриторе. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи была написана в 1495 - 1498 годы. Работа размером 450 на 870 сантиметров не является фреской в строгом смысле слова - художник писал темперой не по мокрой штукатурке, а по сухой стене, из-за чего краски оказались менее устойчивыми.