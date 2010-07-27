Сын Януковича проиграл в бильярд

Бильярдная команда, в составе которой играл сын Президента Виктор Янукович-младший, не смогла выиграть турнир депутатов, завоевав только четвертое место, сообщает "Сегодня". Соревнования на кубок "Молодых регионов" (организатор — Союз молодежи регионов Украины) проводились впервые. Они состоялся на днях в отеле "Ялта-Интурист" в профессиональном бильярдном клубе "Кадиллак-Ялта". "Виктор Викторович играл за киевскую, а не за донецкую команду (она вообще не принимала участия), потому что он сейчас живет в столице. Вместе с ним сражались депутат-регионал Александр Зац и депутат-регионал из Киеврады Владимир Филиппов", рассказали организаторы турнира. Киевляне сначала выиграли у николаевцев, а потом проиграли луганчанам. Первое же место заняла харьковская команда. Всем троим ее участникам, среди которых, кстати, не было депутатов Рады, были вручены кии и грамоты. Напомним, что Виктор Янукович-младший в 2006 году стал чемпионом по бильярду на турнире, организованном депутатским клубом "Парламент". Помимо этого в начале июня 2010 года его команда выиграла гонки по бездорожью в Киевской области, а в апреле сын Президента выиграл первый этап Кубка Украины по трофи-рейду (гонки по бездорожью), который проходил в Волчанском районе Харьковской области.