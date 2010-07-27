В Бабьем Яру вандалы хотели сжечь крест Елены Телигы

Неизвестные лица повредили памятный крест Елены Телиги, установленный в Бабьем Яру. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Неизвестные проникли на территорию мемориального комплекса "Бабий Яр" и попытались спилить крест, установленный в память об украинской поэтессе Елене Телиге. Вначале вандалы попробовали срезать дубовый крест обычной ножовкой, а когда не получилось, решили сжечь его. Крест не загорелся, и тогда они принялись его расшатывать. Но, видимо, вандалов заметили прохожие, так как начатое дело они не завершили и, оставив крест в наклоненном состоянии, ретировались. В милиции, куда журналисты обратились за комментарием, ответили, что о случае в Бабьем Яру знают - на место выезжала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала повреждения на памятном знаке. Напомним, что весной этого года крест Елены Телиги уже пытались поджечь, и тогда вандалов также спугнули случайные прохожие. Напомним, в июле прошлого года неизвестные лица повредили памятный знак погибшим активистам Организации украинских националистов. Вандалы разбили и отодвинули в сторону мраморную доску и свалили деревянный крест, установленный в 1992 году.