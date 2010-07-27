Чиновники и депутаты интересуются жильем по 9 млн долл

Депутаты, сотрудники из Генпрокуратуры и бывшие чиновники из администрации президента Леонида Кучмы активно интересуются пентхаусами в скандальном доме на Грушевского 9-а в Киеве «Сейчас цена за квадрат составляет 8-25 тыс. долл. Дешевле всего невидовые квартиры, а пентхауз на 600 «квадратов» обойдется в 9 млн. долл.», - сообщил Сегодня риелтор Андрей. По его словам, за эти деньги также обещают бонус - бесплатный доступ в бассейн, спа-центр и несколько паркомест на квартиру. В доме работают свои уборщицы, лифтеры, техническая служба. Вторую очередь дома на Грушевского 9-а обещают сдать к концу следующего года. По словам автора проекта, архитектора Сергея Бабушкина, новый дом будет немного меньше 22-этажного «брата», что стоит сверху, но уйдет глубоко в землю. По проекту, в 11-этажном здании возведут подземный паркинг на четыре этажа вглубь киевских склонов. Новый «дворец» проектанты оборудуют парадным двором с цветочными клумбами со стороны Парковой аллеи. В то же время уже построенный дом заселили «солидные люди», но какие именно, риелторы не признаются. «Тут уже купили квартиры министры, спортсмены и народные депутаты. Поскольку люди очень известные, говорить о них можно только при личном осмотре квартиры», - отметили риелторы. Источники газеты в Кабмине сказали, что когда дом еще начал строиться, в нем депутатам квартиры просто раздавали. «Также тут квартиры покупали представители Генеральной прокуратуры, судьи и люди еще из кучмовской администрации президента», - сказал источник. По его словам, один из видовых пентхаузов купил себе БЮТовец Богдан Губский. Однако он сам это опроверг. «Я живу в другом месте и никакого отношения к этому дому не имею», - сказал он. Напомним, 18-этажный дом на Грушевского, 9-а называют самым скандальным строительством в Киеве. Стройка началась еще в начале 2000-х и сразу же вызвала волну протестов. Противники застройки уверяли, что земля сползает, дом может «уплыть» в сторону Днепра и он совсем «не вписывается» в ландшафт. В 2005 году президент Виктор Ющенко обещал выдать поручение на снос дома, но этого так и не произошло.